"Ми сміємося з приводу чуток. Можу сказати, що я вважаю, що Кіліан Мбаппе – дуже хороший гравець. Але фінансові умови нас зовсім не влаштовують.

Ліверпуль запропонував ПСЖ сенсаційну оренду Мбаппе, – Mirror

Я не хочу спойлерити цю історію, але, наскільки мені відомо, нічого подібного не планується. Можливо, в клубі щось задумують і хочуть мене здивувати. Але такого ще не було за 8 років, що я в Ліверпулі", – цитує німецького фахівця RMC Sport.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що "червоні" спробують орендувати Кіліана Мбаппе у ПСЖ на один сезон.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?