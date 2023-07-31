"Можливо, в клубі щось задумують і хочуть мене здивувати": Клопп відреагував на чутки про перехід Мбаппе в Ліверпуль
21:10 - Читать на русском
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував можливість трансферу нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.
"Ми сміємося з приводу чуток. Можу сказати, що я вважаю, що Кіліан Мбаппе – дуже хороший гравець. Але фінансові умови нас зовсім не влаштовують.
Ліверпуль запропонував ПСЖ сенсаційну оренду Мбаппе, – Mirror
Я не хочу спойлерити цю історію, але, наскільки мені відомо, нічого подібного не планується. Можливо, в клубі щось задумують і хочуть мене здивувати. Але такого ще не було за 8 років, що я в Ліверпулі", – цитує німецького фахівця RMC Sport.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що "червоні" спробують орендувати Кіліана Мбаппе у ПСЖ на один сезон.
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