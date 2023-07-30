Ліверпуль запропонував ПСЖ сенсаційну оренду Мбаппе, – Mirror
Ліверпуль готовий витягнути нападника Кіліана Мбаппе з "полону" в ПСЖ.
"Червоні" пропонують чемпіонам Франції річну оренду опального форварда, стверджує Mirror.
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Раніше ПСЖ погодився на 300-мільйонну пропозицію від Аль-Хіляля, однак сам Мбаппе категорично відмовився їхати в Саудівську Аравію. Ліверпуль дає значно скромнішу суму за оренду, але тут Кіліан може бути відкритий до переходу. Мама нападника вболіває за "червоних", і сам Мбаппе кілька разів дуже позитивно відгукувався про команду Клоппа.
Француз може сезон відіграти в Ліверпулі, а потім вільним агентом поїхати в омріяний Реал. Щоправда, поки не дуже зрозуміло, як такий сценарій буде відповідати інтересам босів ПСЖ.