"Червоні" пропонують чемпіонам Франції річну оренду опального форварда, стверджує Mirror.

Мбаппе у Реал: Мадрид визначив максимальну суму, яку готовий заплатити ПСЖ – цифри вражають

Раніше ПСЖ погодився на 300-мільйонну пропозицію від Аль-Хіляля, однак сам Мбаппе категорично відмовився їхати в Саудівську Аравію. Ліверпуль дає значно скромнішу суму за оренду, але тут Кіліан може бути відкритий до переходу. Мама нападника вболіває за "червоних", і сам Мбаппе кілька разів дуже позитивно відгукувався про команду Клоппа.

Француз може сезон відіграти в Ліверпулі, а потім вільним агентом поїхати в омріяний Реал. Щоправда, поки не дуже зрозуміло, як такий сценарій буде відповідати інтересам босів ПСЖ.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?