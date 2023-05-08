Завершальний поєдинок 25-го туру УПЛ між Зорею та Металістом 1925 завершився нищівною поразкою харків'ян (0:3). Звіт читайте на "Футбол 24".

Зоря продовжує писати свою казочку, яку цілком можна завершити у Лізі чемпіонів. Щоправда, для цього треба виконати дві умови – не розтринькати 5-очковий гандикап від Динамо та обійти СК Дніпро-1, який засів на другій позиції. Аби відновити 2-очковий розрив від другої сходинки, луганцям необхідно перемагати в кожному матчі.

Черговою жертвою "чорно-білих" мав стати Металіст 1925, який бореться за виживання. Харків'яни йшли у трьох залікових балах від зони плей-офф за УПЛ, тож їм теж необхідно було битися за успішний результат. Хоча б за нічию.

Перший тайм показав, що зробити це дуже важко. Підопічні Патріка Ван Леувена завершили його з шаленою статистикою ударів – 10:2 загалом, 7:0 у площину воріт. Голкіпер Сидоренко виконав 6 сейвів, причому більшість пострілів пройшли з небезпечних зон у штрафному, а у Герреро був вихід віч-на-віч.

Завдяки старанням Дениса "жовто-сині" відправились відпочивати лишень з одним пропущеним голом. Зоря провела його ще на 7-й хвилині. Герреро замкнув подачу з кутового, Сидоренко парирував, але Снурніцин тут же підхопив м'яч – і скинув його Шахову. 1:0!

Перед свистком на перерву Металіст 1925 міг і зрівняти рахунок. Ростислав Русин виконав переведення на лівий фланг, Ременяк навісив на лінію воротарського, а Сапутін помилився на перехопленні! Островський покарав голкіпера ударом головою, однак м'яч поцілив у поперечку!

Хтозна, як пішов би матч у випадку вдалого завершення даного епізоду. Можливо, Зоря діяла б обережніше. Так чи інакше, а всього за шість хвилин після старту другого тайму інтрига в зустрічі була знищена.

Вже на 48-й Назарій Русин випередив Курила й перехопив поперечну передачу, увірвався в штрафний та пробив у ближній кут – 2:0.

На 52-й же луганці організували просто шикарне взяття воріт. Батагов протягнув м'яч на чужій половині й віддав пас на Герреро, той у дотик скинув сферу Булеці, а Сергій одразу ж головою повернув її Рафаелу. Бразилець влетів у карний майданчик та зарядив під поперечку – 3:0!

Наступні 40 хвилин перетворились у формальність. Металіст 1925 отримав більше свободи й навіть міг розмочити рахунок. На 76-й хвилині Сапутіну довелося вступати у гру, рятуючи після замикання Курила з кутового, а на 80-й Ростислав Русин підхопив м'яч у штрафному й пробив боковими ножицями. Голкіпер був безсилим, однак голову на лінії воріт підставив Батагов.

До всіх проблем харків'ян додалася ще й травма Сидоренка, якого замінив Ігор Потімков. Останній встиг виручити "жовто-синіх", парирувавши удар Нагнойного після черговою класної комбінації. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу луганців з рахунком 3:0.

Таким чином, Зоря набрала 53 очки, наблизившись до другої позиції на відстань двох залікових балів. Відрив від Динамо знову становить п'ять пунктів. Підопічні Патріка ван Леувена продовжують битву за ЛЧ.

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