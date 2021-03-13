Український захисник Едуард Соболь міг принести Брюгге перемогу, але арбітри в Бельгії були проти.

Брюгге втратив перемогу над Шарлеруа – суперник на останній хвилині зрівняв рахунок з кутового. Після матчу головною темою став непризначений пенальті на 61-й хвилині. Едуард Соболь увірвався в чужий штрафний майданчик і впав внаслідок зіткнення з Кіпре.

На повторі чітко видно, що захисник Шарлеруа підбив праву ногу українця, однак VAR не допоміг головному арбітру вказати на позначку.

? | We hebben de bal al voor minder op de stip weten gaan. #CHACLU pic.twitter.com/5VmVERL9GY — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 12, 2021

"Я не розумію, чому ми не отримали пенальті. Можливо, VAR пішов по кока-колу. Можливо, їм захотілось випити. Не можу знайти розумного пояснення. Ми довіряємо людям у фургоні, щоб вони якісно виконували свою роботу.

За рахунку 2:0 була б зовсім інша гра. Я місяцями намагаюся переконати своїх футболістів не сперечатися з суддями. Це моя робота. Точно так само, як робота VAR – уважно дивитися на картинки. Фол помітний з першого погляду на екран. Крапка", – сказав після гри тренер Брюгге Філіпп Клеман.

Брюгге мчить до чергового чемпіонства в Бельгії. Перевага над конкурентами складає 16 очок.

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