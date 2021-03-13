"Можливо, VAR пішов по кока-колу", – тренер Брюгге обурився через непризначений на Соболі пенальті
Український захисник Едуард Соболь міг принести Брюгге перемогу, але арбітри в Бельгії були проти.
Брюгге втратив перемогу над Шарлеруа – суперник на останній хвилині зрівняв рахунок з кутового. Після матчу головною темою став непризначений пенальті на 61-й хвилині. Едуард Соболь увірвався в чужий штрафний майданчик і впав внаслідок зіткнення з Кіпре.
На повторі чітко видно, що захисник Шарлеруа підбив праву ногу українця, однак VAR не допоміг головному арбітру вказати на позначку.
"Я не розумію, чому ми не отримали пенальті. Можливо, VAR пішов по кока-колу. Можливо, їм захотілось випити. Не можу знайти розумного пояснення. Ми довіряємо людям у фургоні, щоб вони якісно виконували свою роботу.
За рахунку 2:0 була б зовсім інша гра. Я місяцями намагаюся переконати своїх футболістів не сперечатися з суддями. Це моя робота. Точно так само, як робота VAR – уважно дивитися на картинки. Фол помітний з першого погляду на екран. Крапка", – сказав після гри тренер Брюгге Філіпп Клеман.
Брюгге мчить до чергового чемпіонства в Бельгії. Перевага над конкурентами складає 16 очок.
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