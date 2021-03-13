Брюгге та Шарлеруа не виявили сильнішого у матчі 26-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 26-й тур

Шарлеруа – Брюгге – 1:1

Голи: Ніколсон, 90 – Дессолейл, 7, (аг.)

Початок матчу видався вдалим для Брюгге – вже на 7-й хвилині Дессолейл зрізав м'яч у власні ворота. Гості завдали трохи більше ударів, підтримуючи перевагу, проте точності явно бракувало: з 8 пострілів лише 2 були в площину воріт.

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Поєдинок йшов до чергової перемоги Брюгге, проте Ніколсон зіпсував усе, зрівнявши рахунок на 90-й хвилині та перервавши 10-матчеву переможну серію чинного чемпіона. Додамо, що Соболь вийшов у старті, провів на полі всю зустріч, проте результативними діями не відзначався.

Брюгге навіть попри втрату очок втримав перше місце, набравши 67 очок (у другого Антверпена 51 пункт), а Шарлеруа з 41 балом піднявся на 9 позицію.

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