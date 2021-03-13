"Возможно, VAR пошел за кока-колой", – тренер Брюгге возмутился из-за неназначенного на Соболе пенальти
Украинский защитник Эдуард Соболь мог принести Брюгге победу, но арбитры в Бельгии были против.
Брюгге упустил победу над Шарлеруа – соперник на последней минуте сравнял счет с углового. После матча главной темой стал неназначенный пенальти на 61-й минуте. Эдуард Соболь ворвался в чужую штрафную площадь и упал в результате столкновения с Кипре.
На повторе четко видно, что защитник Шарлеруа подбил правую ногу украинца, однако VAR не помог главному арбитру указать на точку.
"Я не понимаю, почему мы не получили пенальти. Возможно, VAR пошел за кока-колой. Возможно, им захотелось выпить. Не могу найти разумного объяснения. Мы доверяем людям в фургоне, чтобы они качественно выполняли свою работу.
При счете 2:0 была бы совсем другая игра. Я месяцами пытаюсь убедить своих футболистов не спорить с судьями. Это моя работа. Точно так же, как работа VAR – внимательно смотреть на картинки. Фол заметен с первого взгляда на экран. Точка", – сказал после игры тренер Брюгге Филипп Клеман.
Брюгге мчится к очередному чемпионству в Бельгии. Преимущество над конкурентами составляет 16 очков.
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