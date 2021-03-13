Украинский защитник Эдуард Соболь мог принести Брюгге победу, но арбитры в Бельгии были против.

Брюгге упустил победу над Шарлеруа – соперник на последней минуте сравнял счет с углового. После матча главной темой стал неназначенный пенальти на 61-й минуте. Эдуард Соболь ворвался в чужую штрафную площадь и упал в результате столкновения с Кипре.

На повторе четко видно, что защитник Шарлеруа подбил правую ногу украинца, однако VAR не помог главному арбитру указать на точку.

? | We hebben de bal al voor minder op de stip weten gaan. #CHACLU pic.twitter.com/5VmVERL9GY — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 12, 2021

"Я не понимаю, почему мы не получили пенальти. Возможно, VAR пошел за кока-колой. Возможно, им захотелось выпить. Не могу найти разумного объяснения. Мы доверяем людям в фургоне, чтобы они качественно выполняли свою работу.

При счете 2:0 была бы совсем другая игра. Я месяцами пытаюсь убедить своих футболистов не спорить с судьями. Это моя работа. Точно так же, как работа VAR – внимательно смотреть на картинки. Фол заметен с первого взгляда на экран. Точка", – сказал после игры тренер Брюгге Филипп Клеман.

Брюгге мчится к очередному чемпионству в Бельгии. Преимущество над конкурентами составляет 16 очков.

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