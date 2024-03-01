Колишній тренер Динамо і збірної України Йожеф Сабо не розуміє, як Олександрія могла випустити незаявленого гравця та вкрасти у себе бойову нічию проти Шахтаря.

"Повинна бути людина, яка стежить за картками, хто заявлений чи не заявлений, і звітує для тренера. Я обурений – як в солідній команді таке могло статися? Олександрія отримала хороший результат, але те, що такі прорахунки караються – це справедливо, нікуди не дінешся.

"Шахта дала 4 млн, і всі в Олександрії погодились розіграти дурку": екс-гендир Карпат підозрює змову в скандальній грі

Можливо, це хтось спеціально зробив – хто знає? Певно, у федерації це помітив хтось. Суддя не повинен стежити за такими речами. Як тренери могли таке допустити? Будь-який пункт для Олександрії сьогодні – це порятунок. Вона недалеко від зони вильоту. Так, Минай і Верес набирають балів менше, але олександрійці перебувають в зоні ризику", – заявив Сабо у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, у поєдинку 18-го туру УПЛ між Олександрією та Шахтарем (0:0) всю гру за команду Ротаня провів півзахисник Іван Калюжний, який не був заявлений. Як наслідок, "жовто-чорним" загрожує технічна поразка. КДК УАФ розгляне справу 4 березня.

Грабунок сезону в УПЛ, шоу на 300 мільйонів – Динамо всіх обдурило, нове обличчя лідера і жахливий Шахтар