Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо не понимает, как Александрия могла выпустить незаявленного игрока и украсть у себя боевую ничью против Шахтера.

“Должен быть человек, который следит за карточками, кто заявлен или не заявлен, и докладывать для тренера. Я возмущен – как в солидной команде такое могло произойти? Александрия получила хороший результат, но то, что такие просчеты наказываются – это справедливо, никуда не денешься.

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Возможно, это кто-то специально сделал – кто знает? Вероятно, в федерации это заметил кто-то. Судья не должен следить за такими вещами. Как тренеры могли такое допустить? Любой пункт для Александрии сегодня – это спасение. Она недалеко от зоны вылета. Да, Минай и Верес набирают баллов меньше, но александрийцы находятся в зоне риска", – заявил Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, в поединке 18-го тура УПЛ между Александрией и Шахтером (0:0) всю игру за команду Ротаня провел полузащитник Иван Калюжный, который не был заявлен. Как следствие, "желто-черным" грозит техническое поражение. КДК УАФ рассмотрит дело 4 марта.

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