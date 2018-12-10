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"В Реалі все було інакше", – Роналду пояснив, чому називає Ювентус найкращим клубом, за який він виступав

09:43 2790 Читать на русском
"В Реалі все було інакше", – Роналду пояснив, чому називає Ювентус найкращим клубом, за який він виступав
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду заявив, що йому дуже комфортно перебувати у туринському клубі.

"Це найкраще місце, в якому я коли-небудь грав. Ми справді почуваємось як команда. Неприйнятно, якщо хтось із гравців вважає себе кращим за інших.

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В Реалі все було інакше, тут, у Ювентусі, ми більше схожі на сім'ю. Якщо Дибала або Манджукіч не забивають, вони залишаються щасливими, а в Мадриді гравці були засмученими. Ось в цьому різниця.

Зіграти з Реалом в лютому або березні? Я про це не думаю, я не хвилююся, я хочу перемагати з моїм клубом, а мій клуб – Ювентус. Я не забув минуле, я просто хочу перемогти з Ювентусом", – цитує Роналду Tuttosport.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Італія Ювентус Ювентус
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