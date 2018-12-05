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Золотий бутс 2018/19: українець завершив рік у топ-5, ноунейми на вершині, Мбаппе лише 7-й, Роналду та Мессі далеко

21:28 311 Читать на русском
Золотий бутс 2018/19: українець завершив рік у топ-5, ноунейми на вершині, Мбаппе лише 7-й, Роналду та Мессі далеко
Роман Дебелко / фото із соцмереж

"Футбол 24" продовжує стежити за списком найкращих бомбардирів сезону в Європі.

У значній частини Європи вже розпочалася зима, а в рейтингу бомбардирів лідерство продовжують утримувати представники "карликових" чемпіонатів, що в таблиці коефіцієнтів УЄФА пасуть задніх. Місце в "п'ятірці" зумів зберегти і український форвард естонської Левадії Роман Дебелко. Вихованець донецького Металурга завершив чемпіонат із 27-ма забитими м'ячами (36 матчів).

Неймар і "Золотий м’яч": чому вони ніколи не зустрінуться

Його конкуренти в бомбардирській гонці першості Естонії – центрфорвард Нимме Калью бразилець Ліліу (31 гол) та грузин Закарія Бегларішвілі з Флори (30 голів) – наразі лідирують і в змаганні за Золотий бутс. Коефіцієнт балтійського чемпіонату в рейтингу становить одиницю, тому бали Дебелка, Ліліу та Бегларішвілі порахувати легко. Це 27, 31 і 30 відповідно.

Натомість третім у змаганні поки йде вінгер шведського Хакена Паулінью, у якого 20 забитих м'ячів (27 поєдинків). Але коефіцієнт 1,5 для чемпіонату Швеції дозволяє бразильцю обігнати нашого Дебелка. А Патрік Хобан із ірландського Дандолка має в активі 29 голів (36 матчів) та четверте місце в престижному рейтингу.

Але для всіх цих хлопців є погана новина. Чемпіонати, в яких вони виступають, проводять за системою весна-осінь, тому покращити свої показники вони вже не зможуть...

Зате покращать свій баланс нападники з топ-5 європейських першостей, показник голів у яких має коефіцієнт 2. Першим претендентом на Золотий бутс тут є Кіліан Мбаппе. Молодий форвард французького Парі Сен-Жермен уже має 12 голів у Лізі 1 і, схоже, не збирається зупинятися на досягнутому.

Не збирається далеко його відпускати й одноклубник Неймар, який переходив до ПСЖ півтора роки тому, щоб вийти з тіні Мессі, а натомість ризикує опинитися в тіні 19-річного таланта. Емоційний бразилець забив 11 м'ячів. Поруч із ним і несподівані герої сезону 2018/19: Крістіан Стуані з іспанської Жирони (11 голів), дортмундець Пако Алькасер, форвард Айнтрахта Лука Йовіч та нападник Дженоа Кшиштоф Пйонтек (усі – по 10 м'ячів).

Нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораєс йде 23-м, хоча забив 13 голів (коефіцієнт УПЛ – 1,5). А ось "інопланетні звірі" – нападник Ювентуса Кріштіану Роналду та лідер Барселони Ліонель Мессі – поки вирішили дату фору опонентам зі всієї Європи й надрезультативністю ще не вражають. Португалець у новій для себе чорно-білій формі забив 10 голів, а аргентинець 9 разів відзначився у воротах суперників "блаугранас".

Золотий бутс 2018/19: українець у топ-5 претендентів, сенсація сезону – найкращий з топ-5 чемпіонатів

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