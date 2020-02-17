Легендарний форвард Ювентуса припустив, що Гвардіолі судилося очолити "стару синьйору"

Колишній нападник Ювентуса Алессандро Дель П'єро припускає, що тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола в майбутньому може очолити туринський клуб.

"В Італії вже ходять чутки, що багато гравців і тренер незабаром покинуть Манчестер Сіті. Всі думають, що Ювентус може придбати когось у них. Минулого літа було багато розмов щодо переїзді Гвардіоли в Турин, і зараз також говорять про це.

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Будь-який клуб у світі хотів би бачити Хосепа у себе, і я також хотів би подивитися на нього в Італії. Він перемагав в Іспанії, Німеччини та Англії, і, можливо, його доля – очолити Ювентус", – цитує Дель П'єро Daily Mail.

Нагадаємо, чутки про відхід із Манчетер Сіті низки гравців та головного тренера почали з'являтися після того, як УЄФА відсторонив клуб від єврокубків на два роки за порушення ФФП.

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