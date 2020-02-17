Манчестер Сіті попросить перевірити спонсорські контракти ПСЖ і Ювентуса

Англійський клуб готується оскаржити у CAS свою дискваліфікацію з єврокубків через порушення правил ФФП.

Манчестер Сіті попросить Спортивний арбітражний суд розглянути спонсорські контракти Парі Сен-Жермен та Ювентуса, інформує The Athletic.

Манчестер Сіті визначився з двома претендентами на тренерське крісло, якщо Гвардіола захоче піти

Керівництво "містян" вважає, що до парижан УЄФА під час розслідування ставився менш прискіпливо. Манчестер Сіті не розуміє, чому ПСЖ не отримав жодного покарання за свої величезні витрати на трансферному ринку.

Також Манчестер Сіті хоче перевірити спонсорський контракт між Ювентусом і компанією Jeep, яка належить родині власника клубу Андреа Аньєллі і концерну Fiat. Відзначимо, що тільки з автомобільного концерну спонсорські виплати туринців збільшилися на 25 млн євро.

Нагадаємо, УЄФА покарав Манчестер Сіті дискваліфікацією з єврокубків на два роки. Розслідування виявило, що Манчестер Сіті протягом 2012-2016 років "прикривав дірки" в бюджеті фальшивими контрактами за завищеними сумами з компаніями, пов'язаними зі своїми власниками.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози