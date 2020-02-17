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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛАЦИО - ИНТЕР

Легендарный форвард Ювентуса предположил, что Гвардиоле суждено возглавить "старую синьору"

10:30 73 Читати українською
Легендарный форвард Ювентуса предположил, что Гвардиоле суждено возглавить "старую синьору"
Хосеп Гвардиола / Reuters

Бывший нападающий Ювентуса Алессандро Дель Пьеро предполагает, что тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола в будущем может возглавить туринский клуб.

"В Италии уже ходят слухи, что многие игроки и тренер вскоре покинут Манчестер Сити. Все думают, что Ювентус может приобрести кого-то у них. Прошлым летом было много разговоров о переезде Гвардиолы в Турин, и сейчас также говорят об этом.

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Любой клуб в мире хотел бы видеть Хосепа у себя, и я также хотел бы посмотреть на него в Италии. Он побеждал в Испании, Германии и Англии, и, возможно, его судьба – возглавить Ювентус", – цитирует Дель Пьеро Daily Mail.

Напомним, слухи об уходе из Манчетер Сити ряда игроков и главного тренера начали появляться после того, как УЕФА отстранил клуб от еврокубков на два года за нарушение ФФП.

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