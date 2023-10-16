"Зі всіма гравцями все добре. Після струсу мозку в Очеретька ми один день спостерігали за Олегом, але з ним також все добре. Є пошкодження у Данила Скорка, та ми готові до гри.

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Ми знаємо можливості Англії. Там хороші гравці, тому маємо бути своєю найкращою версією, щоб змагатися з ними. Працювали впродовж цього тренувального табору і попереднього також. Це процес. Особливо для молодих гравців. Ми дивимося на ці моменти, як на процес. У вересні ми виконували необхідну роботу. Сподіваюся, що зможемо позмагатися з Англією.

Побачимо чи готові психологічно до гри проти Англії. Але мова не лише про гравців. Тренери також. Це про всіх нас – бути готовим до таких матчів. Це добре – мати такий досвід.

У нас були різні розмови із Ребровим. Цей проект стартує від національної команди, від його особистості. Ми намагаємося дотримуватися інструкцій, які він дає нам, та його порад. Контактуємо, бо деякі гравці молодіжної команди можуть миттєво перейти до національної. Тому треба бути готовими виконувати ті вимоги, які є в головного тренера", – цитує Мельгосу Суспільне Спорт.

До слова, дуель між Україною та Англією відбудеться вже сьогодні, 16 жовтня, і стартує о 19:30 за Києвом.

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