Метревелі назвав свої перші кроки на посаді президента УПЛ – під прицілом клуби з низькими доходами

Футбольний експерт Михайло Метревелі поділився планами на випадок перемоги у виборах президента УПЛ.

"Хотів би подякувати Шахтарю за підтримку і довіру. Обиратися президентом Прем'єр-ліги від імені одного з найкращих клубів Європи – велика честь і відповідальність.

Метревелі відповів на закиди, що кандидат в президенти УПЛ лобіює інтереси Шахтаря

Що стосується програми розвитку УПЛ, то ключова теза – це підтримка клубів з невеликими бюджетами. Щоб зробити УПЛ сильнішою – потрібно зробити сильнішими клуби з середніми і малими доходами.

Перше: збільшити доходи Ліги від продажу ТВ прав з 4 млн доларів до 10 протягом двох років і до 20, протягом п'яти років.

Друге: збільшити спонсорські доходи в три рази, тобто приблизно до двох мільйонів доларів за цей же період.

Третє: лобіювати через та разом з EPFL (це організація, що об'єднує європейські професіональні футбольні ліги) збільшення платежів солідарності УЄФА для клубів, які беруть участі в єврокубках в 2 рази – з 4 млн євро до 8 млн за сезон", – цитує Метревелі football.ua.

Нагадаємо, конкурентами Метревелі за посаду стануть Олег Смалійчук від Карпат, а також Олександр Шевченко, якого підтримали Десна та Львів.

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