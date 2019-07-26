"Може, один, може, півтора новачки", – Гвардіола розповів про плани на кінець трансферного вікна

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував потенційні трансфери "містян".

"Ні, небагато (трансферів – Футбол 24). Мені подобаються імена, які в нас є. Транфери можливі, але ринок такий складний, а команда доволі хороша. Може нуль, може один, може один із половиною", – цитує Гвардіолу офіційний твіттер Манчестер Сіті.

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До слова, цього літа "містяни" витратили 90 млн євро на трансфери, підписавши воротаря Коламбуса Зака Стеффена (8 млн), оборонця Анхеліньо (12 млн) та півзахисника Родрі (70 млн).

Літнє трансферне вікно в Англії цьогоріч закривається 8 серпня.