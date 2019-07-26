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"Може, один, може, півтора новачки", – Гвардіола розповів про плани на кінець трансферного вікна

14:23 301 Читать на русском
"Може, один, може, півтора новачки", – Гвардіола розповів про плани на кінець трансферного вікна
Хосеп Гвардіола / Alamy

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував потенційні трансфери "містян".

"Ні, небагато (трансферів – Футбол 24). Мені подобаються імена, які в нас є. Транфери можливі, але ринок такий складний, а команда доволі хороша. Може нуль, може один, може один із половиною", – цитує Гвардіолу офіційний твіттер Манчестер Сіті.

Зінченко допоміг Манчестер Сіті здобути розгромну перемогу в товариському матчі

До слова, цього літа "містяни" витратили 90 млн євро на трансфери, підписавши воротаря Коламбуса Зака Стеффена (8 млн), оборонця Анхеліньо (12 млн) та півзахисника Родрі (70 млн).

Літнє трансферне вікно в Англії цьогоріч закривається 8 серпня.

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