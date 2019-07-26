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"Может, один, может, полтора новичка", – Гвардиола рассказал о планах на конец трансферного окна

14:23 79 Читати українською
"Может, один, может, полтора новичка", – Гвардиола рассказал о планах на конец трансферного окна
Хосеп Гвардиола / Alamy

Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал потенциальные трансферы "горожан".

"Нет, немного (трансферов – Футбол 24). Мне нравятся имена, которые у нас есть. Трансферы возможны, но рынок столь сложный, а команда довольно хороша. Может ноль, может один, может один с половиной", – цитирует Гвардиолу официальный твиттер Манчестер Сити.

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К слову, этим летом "горожане" потратили 90 млн евро на трансферы, подписав вратаря Коламбуса Зака Стеффена (8 млн), защитника Анхелиньо (12 млн) и полузащитника Родри (70 млн).

Летнее трансферное окно в Англии в этом году закрывается 8 августа.

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