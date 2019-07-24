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Зінченко допоміг Манчестер Сіті здобути розгромну перемогу в товариському матчі

17:39 1163 Читать на русском
Зінченко допоміг Манчестер Сіті здобути розгромну перемогу в товариському матчі
Олександр Зінченко / Reuters

Українець відіграв повний другий тайм у черговому спарингу "містян".

Міжсезоння-2019, товариський матч

Кітчі – Манчестер Сіті – 1:6

Голи: ?, 85 – Д. Сілва, 14, Сане, 40, 55 Стерлінг, 43, Туаізі, 80, Поцо, 88

Склад Манчестер Сіті: Браво – Вокер (Даніло, 64), Стоунз (Харвуд-Белліз, 72), Ляпорт (Бернабе, 64), Анхеліньо (Зінченко, 46) – Гюндоган (Поцо, 72), Д. Сілва (Родрі, 46), Де Брюйне (Діонку, 64) – Сане (Фоден, 72), Стерлінг (Туаізі, 72), Б. Сілва (Дойл, 64).

Зінченко став одним з двох гравців, які вийшли на заміну у перерві. Олександр замінив Анхеліньо, який повинен стати його конкурентом за позицію лівого захисника у новому сезоні.

Зінченко не потрапив до основного складу Манчестер Сіті на черговий спаринг – його місце зайняв Анхеліньо

Матч проти команди з Гонконгу виявився для підопічних Хосепа Гвардіоли легкою прогулянкою. Чемпіон Англії спокійно забив супернику по три голи в кожному з таймів, дублем відзначився Лерой Сане.

Наступний контрольний матч Манчестер Сіті проведе 27 липня проти японської Йокогами.

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Українці за кордоном Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті Манчестер Сіті Міжсезонні збори Товариські матчі
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