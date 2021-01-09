"Ми не збиралися продавати Аллє в січні, однак Аякс зробив дуже вигідну пропозицію. Ми не могли відмовитися. Я вважаю, що трансфер в Аякс – прекрасний шанс для Себастьяна. Він чудово виступав за Вест Хем, виграв кілька матчів своїми голами, тому ми бажаємо йому всього найкращого.

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Я думаю, що перехід в Аякс – дійсно хороший крок для нього. Можливо, якби ми не прийняли цю пропозицію зараз, ми би не отримали її пізніше. Ми просто відчули, що це правильно робити, але це, звичайно, не планувалося.

Вам потрібно переконатися, що у вас є місце для підписання нових людей. Якщо у вас його нема, тоді все, що вам необхідно – це збирати наявних гравців. Частина роботи полягає в тому, щоб створити для трансферів місце, і ми це зробили. Чи готові ми до нових трансферів? Ні, не дуже. Але ми підемо далі, і зробимо те, що зможемо, і спробуємо підписати, на нашу думку, правильних гравців", – наводить слова Мойєса Goal.

Нагадаємо, Вест Хем відпустив Аллє до Аякса за 22,5 млн євро. Раніше "молотки" побили власний трансферний рекорд заради підписання француза, виклавши за нього 50 млн євро.

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