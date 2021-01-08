Французький нападник Себастьян Аллє продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Нідерландів.

Амстердамський Аякс оголосив про перехід нападника лондонського Вест Хема Себастьяна Аллє. Контракт розрахований на 4,5 сезони – до літа 2025 року.

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Нідерландський клуб підтвердив, що трансфер обійшовся у 22,5 млн євро. Зауважимо, що лише влітку 2019-го Вест Хем віддав за гравця німецькому Айнтрахту 50 млн, зробивши Аллє найдорожчим придбанням в історії клубу.

До слова, за увесь період в Лондоні 26-річний француз зіграв за Вест Хем 53 матчі в усіх турнірах, в яких забив 14 голів та віддав 3 результативні передачі.

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