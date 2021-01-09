"Мы не собирались продавать Алле в январе, однако Аякс сделал очень выгодное предложение. Мы не могли отказаться. Я считаю, что трансфер в Аякс – прекрасный шанс для Себастьяна. Он прекрасно выступал за Вест Хэм, выиграл несколько матчей своими голами, поэтому мы желаем ему всего наилучшего.

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Я думаю, что переход в Аякс – действительно хороший шаг для него. Возможно, если бы мы не приняли это предложение сейчас, мы бы не получили его позже. Мы просто почувствовали, что это правильно сделать, но это, конечно, не планировалось.

Вам нужно убедиться, что у вас есть место для подписания новых людей. Если у вас его нет, тогда все, что вам необходимо – это собирать имеющихся игроков. Часть работы состоит в том, чтобы создать для трансферов место, и мы это сделали. Готовы ли мы к новым трансферам? Нет, не очень. Но мы пойдем дальше и сделаем то, что сможем, и попробуем подписать, по нашему мнению, правильных игроков", – приводит слова Мойеса Goal.

Напомним, Вест Хэм отпустил Алле к Аякса за 22,5 млн евро. Ранее "молотки" побили собственный трансферный рекорд ради подписания француза, выложив за него 50 млн евро.

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