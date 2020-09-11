Мойєс прокоментував чутки щодо продажу Ярмоленка та інших зірок Вест Хема
Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс запевнив, що клуб спробує втримати ключових гравців до кінця вікна.
"У нас завжди було бажання втримати Деклана Райса – наразі ми не отримали жодних запитів на цього гравця.
Я можу сказати лише те, що не хочу його втратити – він дуже важливий, вже наш капітан і багато дізнається про навички лідера у Марка Нобла.
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У Джека Вілшера ще є рік контракту. Він з нами і добре показав себе на тренуваннях – мені дуже сподобалось працювати з ним. Попри всі його травми, він був фантастичним на тренуваннях, тому я радий, що він у складі. Чутки навколо Ярмоленка? Я нічого про це не чув. Він зробив чималий внесок у певні відрізки сезону, тому я нічого не знаю про його відхід", – сказав Мойєс в коментарі офіційному сайту Вест Хема.
Додамо, що контракт Ярмоленка з "молотами" розрахований до літа 2022-го, нинішня ціна за Transfermarkt – 9,5 млн євро.
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