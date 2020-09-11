"У нас завжди було бажання втримати Деклана Райса – наразі ми не отримали жодних запитів на цього гравця.

Я можу сказати лише те, що не хочу його втратити – він дуже важливий, вже наш капітан і багато дізнається про навички лідера у Марка Нобла.

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У Джека Вілшера ще є рік контракту. Він з нами і добре показав себе на тренуваннях – мені дуже сподобалось працювати з ним. Попри всі його травми, він був фантастичним на тренуваннях, тому я радий, що він у складі. Чутки навколо Ярмоленка? Я нічого про це не чув. Він зробив чималий внесок у певні відрізки сезону, тому я нічого не знаю про його відхід", – сказав Мойєс в коментарі офіційному сайту Вест Хема.

Додамо, що контракт Ярмоленка з "молотами" розрахований до літа 2022-го, нинішня ціна за Transfermarkt – 9,5 млн євро.

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