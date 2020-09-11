"У нас всегда было желание удержать Деклана Райса – пока мы не получили никаких запросов на этого игрока.

Я могу сказать только то, что не хочу его потерять – он очень важен, уже наш капитан и много узнает о навыках лидера у Марка Нобла.

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У Джека Уилшера еще год контракта. Он с нами и хорошо показал себя на тренировках – мне очень понравилось работать с ним. Несмотря на все его травмы, он был фантастическим на тренировках, поэтому я рад, что он в составе. Слухи вокруг Ярмоленко? Я ничего об этом не слышал. Он сделал большой вклад в определенные отрезки сезона, поэтому я ничего не знаю о его уходе", – сказал Мойес в комментарии официальному сайту Вест Хэма.

Добавим, что контракт Ярмоленко с "молотами" рассчитан до лета 2022-го, нынешняя цена за Transfermarkt – 9,5 млн евро.

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