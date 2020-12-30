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Мойєс – про повернення у Вест Хем: Зараз тут зосереджені кращі гравці, ніж коли я очолював клуб раніше

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Мойєс – про повернення у Вест Хем: Зараз тут зосереджені кращі гравці, ніж коли я очолював клуб раніше
Девід Мойєс / Фото ФК Вест Хем

Девід Мойєс поділився думками щодо свого призначення головним тренером Вест Хема.

"Повернутися сюди казково. Чудово почуватися, як вдома. Мені тут дуже подобалось раніше. Мені подобалося бувати біля стадіону, і я сумував за клубом, тому не можу дочекатися початку роботи.

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Я дуже гордий, що повернувся сюди, у Вест Хем. Але я думаю, що набагато важливіше що я можу зробити і в чому можу вдосконалитись.

Вважаю, що гравці, які тут зібрані, є кращою командою, ніж коли я очолював клуб раніше, тому з нетерпінням чекаю співпраці з ними.

Думаю, що для нас зараз має бути короткострокова мета – здобувати перемоги, щоб віддалитись від зони вильоту. Вся увага зосереджена на найближчих матчах", – цитує Мойєса офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, 56-річний шотландець працював у лондонському клубі у 2017-2018 роках.

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Вест Хем Вест Хем Англія Девід Мойєс Девід Мойєс Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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