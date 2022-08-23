Колишній хавбек Шахтаря та низки бразильських клубів Жадсон вирішив повісити бутси на цвях у 38 років.

"Раніше я покинув Віторію і, порадившись з дружиною та дітьми, вирішив завершити кар'єру. Гадаю, що це були чудові роки, досягнення, можливості познайомитись із важливими людьми.

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Я просто хочу подякувати Богу, моїй сім'ї, всім, хто брав участь у моїй кар'єрі. Тепер я вийшов на пенсію. Сьогодні я веду свій бізнес у Курітібі та Лондріні, у мене інший фокус", – цитує Жадсона ESPN.

Нагадаємо, бразилець виступав за Шахтар з 2005 по 2012 роки та став автором вирішального голу в фіналі Кубка УЄФА – єдиного єврокубка в історії донецької команди. Також Жадсон забив перший гол в історії Донбас Арени. На батьківщині хавбек захищав кольори Атлетіко Паранаенсе, Сан-Паулу, Корінтіанса, Аваї та Віторії.

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