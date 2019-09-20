"Мої гравці – мертві": Ребров наїхав на керівництво чемпіонату Угорщини після матчу з Еспаньйолом

Український наставник Ференцвароша Сергій Ребров поділився враженнями від поєдинку проти Еспаньйола у Лізі Європи (1:1).

"Ми не повинні забувати, проти кого грали. Перші двадцять хвилин у нас все було в порядку, потім ми дозволили супернику домінувати. Вони почали переважати нас на полі, тому моїм футболістам довелося грати на захист результату, іншого вибору не було. Суперник дуже сильний.

Несподівана нічия Реброва і Ко у відеоогляді матчу Еспаньйол – Ференцварош –​​​​​​​ 1:1

Ми добре грали, але в другому таймі припустились помилки.

Фізична форма? Я не знаю, чи ми зможемо зберегти її. Я не розумію, чому наступну гру в лізі Угорщини не можна відкласти, вони не допомагають нам. Мої гравці в роздягальні мертві", – цитує Реброва Marca.

Наступний поєдинок на команду українського фахівця очікує вже 22 вересня проти Залаегерсега.

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