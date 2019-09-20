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Ліга Європи: ЦСКА Москва зганьбився у Болгарії, "український" Ференцварош вистояв в Іспанії, Гент з українцями переміг

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Ліга Європи: ЦСКА Москва зганьбився у Болгарії, "український" Ференцварош вистояв в Іспанії, Гент з українцями переміг
Порту – Янг Бойз / ФК Порту

Відбулися заключні поєдинки ігрового дня на груповому етапі Ліги Європи.

2’ Джонатан Девід
43’ Джонатан Девід
64’ Лоік Перрен
 
Вахбі Хазрі 38’
Томас Камінскі 75’
2’ Джонатан Девід
38’ Вахбі Хазрі
43’ Джонатан Девід
64’ Лоік Перрен
75’ Томас Камінскі

Ліга Європи 2019/20, груповий етап

Група G

Рейнджерс – Фейєнорд – 1:0

Гол: Оджо, 24

Нереалізований пенальті: Таверньє, 10 (Р)

Порту – Янг Бойз – 2:1

Голи: Соареш, 8, 29 – Нсаме, 15 (пенальті)

Група H

Еспаньйол – Ференцварош – 1:1

Голи: Варгас, 60 – Х. Лопес, 10 (автогол)

Лудогорець – ЦСКА Москва – 5:1

Голи: Вандерсон, 48, Лукокі, 50, Кешерю, 52, 68, 73 (пенальті) – Дівєєв, 11

Група I

Гент – Сент-Етьєн – 3:2

Голи: Девід, 2, 43, Перрен, 64 (автогол) – Хазрі, 38, Камінскі, 75 (автогол)

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Рейнджерс під керівництвом Стівена Джеррарда мінімально переграв Фейєнорд на Айброксі. "Сині" повинні були відкривати рахунок уже на 10-й хвилині, але Джеймс Таверньє з пенальті влучив у стійку. Натомість забив вихованець Ліверпуля Шей Оджо, який підхопив м'яч на підступах до штрафного й розрядив гармату метрів із 25-ти.

У другому матчі цієї групи Порту вдома здолав Янг Бойз. Головну роль у "драконів" зіграв Тікінью Соареш. Бразилець продемонстрував гольове чуття, двічі опинившись у потрібному місці в потрібний час ще в першому таймі. Швейцарці змогли відповісти лише одним м'ячем – Жан-П'єр Нсаме впевнено пробив із одинадцятиметрової позначки.

Справжні сенсації трапилися у квартеті H. "Український" Ференцварош із Зубковим, Ігнатенком, Харатіним у старті та Сергієм Ребровим на тренерській лаві вистояв в Іспанії у матчі з Еспаньйолом. Угорці відкрили рахунок завдяки автоголу капітана "папуг" Хаві Лопеса. Каталонці вирівняли становище в другому таймі, забивши суперечливий гол зусиллями Варгаса – в цей момент травмований оборонець "Фраді" лежав у власному штрафному майданчика, проте арбітр і опоненти його проігнорували. Та розвинути успіх Еспаньйол не зумів – 1:1 у підсумку.

Зате в болгарському Разграді стався камбек і гучний розгром водночас. Лудогорець швидко пропустив від московського "армійця" Дівєєва, але відповів шаленою 5-хвилинкою на старті другого тайму, коли Вандерсон, Лукокі та Кешерю перевернули хід матчу з ніг на голову. А ще за 20 хвилин останній зумів оформити хет-трик, скориставшись помилками ЦСКА в обороні.

Яремчук неймовірним спринтом за Гент забезпечив гол у ворота Сент-Етьєна

Гольову перестрілку влаштували бельгійський Гент і французький Сент-Етьєн. Влучнішими виявилися "буйволи", які забили тричі – дубль Джонатана Девіда плюс гол Перрена у власні ворота. За "зелених" забивали Вахбі Хазрі та Камінскі (теж автогол). До слова, Ігор Пластун провів на полі всі 90 хвилин, Роман Яремчук зіграв на 9 хвилин менше, а Роман Безус просидів увесь матч на лаві запасних.

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