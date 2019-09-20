Ліга Європи: ЦСКА Москва зганьбився у Болгарії, "український" Ференцварош вистояв в Іспанії, Гент з українцями переміг

Відбулися заключні поєдинки ігрового дня на груповому етапі Ліги Європи.

Ліга Європи 2019/20, груповий етап

Група G

Рейнджерс – Фейєнорд – 1:0

Гол: Оджо, 24

Нереалізований пенальті: Таверньє, 10 (Р)

Порту – Янг Бойз – 2:1

Голи: Соареш, 8, 29 – Нсаме, 15 (пенальті)

Група H

Еспаньйол – Ференцварош – 1:1

Голи: Варгас, 60 – Х. Лопес, 10 (автогол)

Лудогорець – ЦСКА Москва – 5:1

Голи: Вандерсон, 48, Лукокі, 50, Кешерю, 52, 68, 73 (пенальті) – Дівєєв, 11

Група I

Гент – Сент-Етьєн – 3:2

Голи: Девід, 2, 43, Перрен, 64 (автогол) – Хазрі, 38, Камінскі, 75 (автогол)

Ліга Європи: Базель декласував Краснодар, Севілья розгромила Карабах, Копенгаген переграв Лугано та сенсація Дюделанжа

Рейнджерс під керівництвом Стівена Джеррарда мінімально переграв Фейєнорд на Айброксі. "Сині" повинні були відкривати рахунок уже на 10-й хвилині, але Джеймс Таверньє з пенальті влучив у стійку. Натомість забив вихованець Ліверпуля Шей Оджо, який підхопив м'яч на підступах до штрафного й розрядив гармату метрів із 25-ти.

У другому матчі цієї групи Порту вдома здолав Янг Бойз. Головну роль у "драконів" зіграв Тікінью Соареш. Бразилець продемонстрував гольове чуття, двічі опинившись у потрібному місці в потрібний час ще в першому таймі. Швейцарці змогли відповісти лише одним м'ячем – Жан-П'єр Нсаме впевнено пробив із одинадцятиметрової позначки.

Справжні сенсації трапилися у квартеті H. "Український" Ференцварош із Зубковим, Ігнатенком, Харатіним у старті та Сергієм Ребровим на тренерській лаві вистояв в Іспанії у матчі з Еспаньйолом. Угорці відкрили рахунок завдяки автоголу капітана "папуг" Хаві Лопеса. Каталонці вирівняли становище в другому таймі, забивши суперечливий гол зусиллями Варгаса – в цей момент травмований оборонець "Фраді" лежав у власному штрафному майданчика, проте арбітр і опоненти його проігнорували. Та розвинути успіх Еспаньйол не зумів – 1:1 у підсумку.

Зате в болгарському Разграді стався камбек і гучний розгром водночас. Лудогорець швидко пропустив від московського "армійця" Дівєєва, але відповів шаленою 5-хвилинкою на старті другого тайму, коли Вандерсон, Лукокі та Кешерю перевернули хід матчу з ніг на голову. А ще за 20 хвилин останній зумів оформити хет-трик, скориставшись помилками ЦСКА в обороні.

Яремчук неймовірним спринтом за Гент забезпечив гол у ворота Сент-Етьєна

Гольову перестрілку влаштували бельгійський Гент і французький Сент-Етьєн. Влучнішими виявилися "буйволи", які забили тричі – дубль Джонатана Девіда плюс гол Перрена у власні ворота. За "зелених" забивали Вахбі Хазрі та Камінскі (теж автогол). До слова, Ігор Пластун провів на полі всі 90 хвилин, Роман Яремчук зіграв на 9 хвилин менше, а Роман Безус просидів увесь матч на лаві запасних.