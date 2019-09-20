"Мои игроки – мертвые": Ребров наехал на руководство чемпионата Венгрии после матча с Эспаньолом

Украинский наставник Ференцвароша Сергей Ребров поделился впечатлениями от поединка против Эспаньола в Лиге Европы (1:1).

"Мы не должны забывать, против кого играли. Первые двадцать минут у нас все было в порядке, потом мы позволили сопернику доминировать. Они начали преобладать нас на поле, поэтому моим футболистам пришлось защищать результат, другого выбора не было. Соперник очень сильный.

Неожиданная ничья Реброва и Ко в видеообзоре матча Эспаньол – Ференцварош –​​​​​​​ 1:1

Мы хорошо играли, но во втором тайме допустили ошибки.

Физическая форма? Я не знаю, мы сможем сохранить ее. Я не понимаю, почему следующую игру в лиге Венгрии нельзя отложить, они не помогают нам. Мои игроки в раздевалке – мертвы", – цитирует Реброва Marca.

Следующий поединок на команду украинского специалиста ожидает уже 22 сентября против Залаэгерсега.

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