Ференцварош Сергія Реброва з усіма українськими легіонерами в складі відібрав очки в Еспаньйола. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ліга Європи. Група Н, 1 тур

Еспаньйол – Ференцварош – 1:1

Голи: Варгас, 60 – Х. Лопес, 10 (автогол)

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Ференцварош у 1 турі групи Н на виїзді зустрівся з кривдником Зорі Еспаньйолом. Олександр Зубков, Ігор Харатін та Данило Ігнатенко з'явились зі стартових хвилин. Вже на 10-й хвилині Лопес намагався перехопити простріл, але у підсумку зрізав м'яч у власні ворота.

Угорці втримували результат до 60-ї хвилини, поки влучним ударом не відзначився Варгас. Еспаньйол тиснув на ворота чемпіона Угорщини, але за явної ігрової переваги більше не зміг вразити ворота суперника. У підсумку, команди завершили матч внічию.