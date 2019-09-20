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Несподівана нічия Реброва і Ко у відеоогляді матчу Еспаньйол –​​​​​​​ Ференцварош –​​​​​​​ 1:1

09:31 222 Читать на русском
Несподівана нічия Реброва і Ко у відеоогляді матчу Еспаньйол –​​​​​​​ Ференцварош –​​​​​​​ 1:1
Еспаньйол –​​​​​​​ Ференцварош –​​​​​​​ 1:1 / ФК Еспаньйол

Ференцварош Сергія Реброва з усіма українськими легіонерами в складі відібрав очки в Еспаньйола. Дивіться відео голів та огляд матчу.

60’ Матіас Варгас
 
Хаві Лопес 10’
10’ Хаві Лопес
60’ Матіас Варгас

Ліга Європи. Група Н, 1 тур

Еспаньйол – Ференцварош – 1:1

Голи: Варгас, 60 – Х. Лопес, 10 (автогол)

Ліга Європи: ЦСКА Москва зганьбився у Болгарії, "український" Ференцварош вистояв в Іспанії, Гент з українцями переміг

Ференцварош у 1 турі групи Н на виїзді зустрівся з кривдником Зорі Еспаньйолом. Олександр Зубков, Ігор Харатін та Данило Ігнатенко з'явились зі стартових хвилин. Вже на 10-й хвилині Лопес намагався перехопити простріл, але у підсумку зрізав м'яч у власні ворота.

Угорці втримували результат до 60-ї хвилини, поки влучним ударом не відзначився Варгас. Еспаньйол тиснув на ворота чемпіона Угорщини, але за явної ігрової переваги більше не зміг вразити ворота суперника. У підсумку, команди завершили матч внічию.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Ліга Європи: ЦСКА Москва зганьбився у Болгарії, "український" Ференцварош вистояв в Іспанії, Гент з українцями переміг
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Теги
Ліга Європи Еспаньйол - Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров Українці за кордоном Данило Ігнатенко Данило Ігнатенко Відеоновини Ігор Харатін Ігор Харатін Олександр Зубков Олександр Зубков Еспаньйол Еспаньйол Ференцварош Ференцварош
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