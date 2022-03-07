"У мене був варіант поїхати одному. Мені зателефонував дуже впливовий друг і сказав: "Жуніоре, для тебе є машина, вона є, вона готова, вона тебе забере і відвезе на кордон, щоб ти виїхав". Але я подякував йому і сказав, що залишатимуся з усіма, поки всі не поїдуть.

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Україна становить більшу частину мого життя, правда? Мої діти живуть в Україні довше, ніж у будь-якій іншій країні. Друзі, школа, стосунки, усе... Більшість мого професіонального життя теж, сім'я, багато друзів, дуже близьких, тож Україна дуже багато значить для мене.

Я думаю, що життя важливіше за все. Воно важливіше за професію, в даному випадку, ми говоримо про футбол чи політику, про що завгодно. І на цій війні ми бачимо багато смертей, багато потворних речей. І коли ви допомагаєте врятувати життя, ви почуваєтеся краще. Це заспокоює мене, тому що, з іншого боку, ми не можемо розслабитися, поки не припинимо цю війну... Отже, допомога людям принесла мені полегшення, і моє серце наповнилося силою продовжувати.

Мої думки були зосереджені на тому, щоб вивести звідти людей. З нами була чотиримісячна дитина, з нами було троє малюків, у нас було ще четверо дітей – від трьох до п'яти років – були люди похилого віку, мами футболістів, няня... Моє завдання сьогодні – допомогти людям зупинити цю війну. Мова про порятунок життів, спробу врятувати життя. Я намагаюся підтримати людей, які лишилися там. Я не можу зараз думати про своє майбутнє", – поділився Мораєс у коментарі Globoesporte.

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