"У меня был вариант уехать одному. Мне позвонил очень влиятельный друг и сказал: "Жуниор, для тебя есть машина, она есть, она готова, она тебя заберет и отвезет на границу, чтобы ты уехал". Но я поблагодарил его и сказал, что буду оставаться со всеми, пока все не уедут.

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Украина составляет большую часть моей жизни, верно? Мои дети живут в Украине дольше, чем в любой другой стране. Друзья, школа, отношения, все... Большинство моей профессиональной жизни тоже, семья, много друзей, очень близких, поэтому Украина очень много значит для меня.

Я думаю, что жизнь важнее всего. Она важнее профессии, в данном случае, мы говорим о футболе или политике, о чем угодно. И на этой войне мы видим много смертей, много безобразных вещей. И когда вы помогаете спасти жизнь, вы чувствуете себя лучше. Это успокаивает меня, потому что, с другой стороны, мы не можем расслабиться, пока не прекратим эту войну... Так что помощь людям принесла мне облегчение, и мое сердце наполнилось силой продолжать.

Мои мысли были сконцентрированы на том, чтобы вывести оттуда людей. С нами был четырехмесячный ребенок, с нами было трое малышей, у нас было еще четверо детей – от трех до пяти лет – были пожилые люди, мамы футболистов, няня... Моя задача сегодня – помочь людям остановить эту войну. Речь идет о спасении жизней, попытке спасти жизнь. Я пытаюсь поддержать оставшихся там людей. Я не могу сейчас думать о своем будущем", – поделился Мораес в комментарии Globoesporte.

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