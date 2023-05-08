"Коли я багато говорю, мені доводиться переводити подих, а щоб зосередитися, потрібна енергія. Моє серце мертве на 45%. Але не варто мене жаліти. Я щаслива людина, тільки повинен розподілити свою енергію якнайкраще.

Екс-зірка Арсенала і Барселони пережив інсульт – раніше він втратив роботу через секс-скандал

Якщо на порядку денному є важливі питання чи зустрічі, я акцентую свою увагу на них. Наступний день присвячую відпочинку та відновленню. Я краще помру на роботі, ніж нічого не робитиму", – цитує легенду AS.

Нагадаємо, що Овермарс відомий своїми виступами за Барселону та Арсенал. В минулому він також обіймав посаду спортивного директора Аякса, звідки його звільнили через сексуальний скандал. У грудні 2022 року нідерландець переніс інсульт. Наразі 50-річний Овермарс працює технічним директором Антверпена.

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