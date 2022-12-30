Іменитого нідерландця госпіталізували через легкий інсульт, повідомляє ВВС.

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У четвер 49-річному Овермарсу стало погано, і його негайно доправили до лікарні. Там спортивний директор Антверпена отримав неприємний діагноз, але зараз з ним все гаразд. Екс-зірка Арсенала і Барселони поки вільний від своїх обов'язків, концентруючись на реабілітації.

Нагадаємо, у березні Аякс звільнив Овермараса, який 10 років пропрацював у структурі клубу. Технічний директор надсилав фото свого оголеного члена співробітницям. Це не завадило Марку працевлаштуватися у Антверпені, де він виконує функції спортивного директора.

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