"Когда я много говорю, мне приходится переводить дыхание, а чтобы сосредоточиться, нужна энергия. Мое сердце мертвое на 45%. Но не стоит меня жалеть. Я счастливый человек, только должен распределить свою энергию лучше.

Экс-звезда Арсенала и Барселоны пережил инсульт – раньше он потерял работу из-за секс-скандала

Если на повестке дня важны вопросы или встречи, я акцентирую свое внимание на них. Следующий день посвящаю отдыху и восстановлению. Я лучше умру на работе, чем ничего не буду делать", – цитирует легенду AS.

Напомним, что Овермарс известен своими выступлениями за Барселону и Арсенал. В прошлом он также занимал должность спортивного директора Аякса, откуда его уволили из-за сексуального скандал. В декабре 2022 года нидерландец перенес инсульт. В настоящее время 50-летний Овермарс работает техническим директором Антверпена.

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