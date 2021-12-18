"У мене є три племінники. Вони були маленькі і я їх кликала на перегляд матчів, збирала компанію. Зараз вони виросли, то вже мене запрошують. Називається, виростила собі компанію. На якісь важливі поєдинки збираємося разом душевною компанією. У кого лимонад, у кого чіпси, раки.

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Моя слабкість – це раки і таранька, обожнюю. Ми в сімейному колі емоційно дивимося футбол, особливо коли грає збірна України. Стільки щастя, коли виграємо, і нещастя, коли програємо", – поділилась Монзуль у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, що Катерина з 2016 року працює на поєдинках УПЛ. А у 2021-му 40-річна Монзуль також обслуговувала поєдинки відбору на ЧС-2022, Ліги Європи, Ліги конференцій та Олімпіади в Токіо.

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