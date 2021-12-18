"У меня есть три племянника. Они были маленькими, и я их звала на просмотр матчей, собирала компанию. Сейчас они выросли, так уже меня приглашают. Называется, вырастила себе компанию. На какие-нибудь важные поединки собираемся вместе душевной компанией. У кого лимонад, у кого чипсы, раки.

Монзуль заняла 4 место в рейтинге арбитров среди женщин в 2021 году

Моя слабость – это раки и таранка, обожаю. Мы в семейном кругу эмоционально смотрим футбол, особенно когда играет сборная Украины. Столько счастья, когда выиграем, и несчастья, когда проигрываем", – поделилась Монзуль в программе Вацко Live.

Напомним, что Екатерина с 2016 года работает на поединках УПЛ. А в 2021 году 40-летняя Монзуль также обслуживала поединки отбора на ЧМ-2022, Лиги Европы, Лиги конференций и Олимпиады в Токио.

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