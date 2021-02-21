Украинская ассоциация футбола не оставила без внимания инцидент в матче 15 тура УПЛ между Львовом и Колосом (0:2).

Комитет по этике и честной игре начал расследование конфликта между главным тренером хозяев Виталием Шумским и четвертым арбитром Николаем Кривоносовым, сообщает официальный сайт УАФ.

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На 67 минуте наставник Львова получил предупреждение от главного рефери Виктора Копиевского. В послематчевом комментарии Шумский заявил, что его наказали за требование общаться на украинском языке. Комитет уже опросил свидетелей и исследует другие имеющиеся материалы с целью выяснения всех обстоятельств этого эпизода и соблюдения Кодекса этики и честной игры.

Добавим, что бригада Копиевского отработала на 5 матчах в текущем сезоне УПЛ. Рефери из Кропивницкого признавали лучшим в Украине по итогам 2018-го и 2019-го.

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