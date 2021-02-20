Скандальний епізод трапився під час зустрічі 15-го туру УПЛ Львів – Колос. Тренер господарів після перепалки з 4-м арбітром отримав жовту картку від головного рефері Віктора Копієвського.

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Після матчу Шумський пояснив в ефірі ТК Футбол, що під час діалогу з резервним суддею Миколою Кривоносом попросив арбітра розмовляти з ним українською мовою. За словами Шумського, арбітр не дослухався до прохання наставника, а натомість сказав головному рефері – показати тренеру жовту картку.

Після 14-ти турів УПЛ Львів розташувався на 10-й сходинці турнірної таблиці.

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