Моурінью зробив несподіваний комплімент Мессі

Португальський тренер подякував зірковому нападнику Барселони, який часто ставав його суперником в єврокубках та чемпіонаті Іспанії.

"Я завжди кажу, що багато чим зобов'язаний своїм гравцям і тим, хто не грав під моїм керівництвом, але створював мені проблеми.

Рашфорд назвав тренерські таланти Сульшера, яких немає у Моурінью

Наприклад, Мессі, який ніколи не виступав в моїй команді, але грав проти мене. Завдяки йому я став кращим як тренер, оскільки готувався до матчів, в яких його потрібно зупинити. Коли я кажу "Мессі", то маю на увазі й інших прекрасних гравців, проти яких мені довелося грати", – сказав Моурінью в інтерв'ю EFE.

Нагадаємо, португальский фахівець упродовж 2010-13 років очолював мадридський Реал, який часто грав проти Барселони у Прімері та Лізі чемпіонів.

Зінченко проти головної сенсації, пекло для Неймара, а Рібері знову кине виклик Роналду: топ-5 матчів євровікенду