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Моурінью зробив несподіваний комплімент Мессі

23:17 132 Читать на русском
Моурінью зробив несподіваний комплімент Мессі
Мессі і Моурінью / Reuters

Португальський тренер подякував зірковому нападнику Барселони, який часто ставав його суперником в єврокубках та чемпіонаті Іспанії.

"Я завжди кажу, що багато чим зобов'язаний своїм гравцям і тим, хто не грав під моїм керівництвом, але створював мені проблеми.

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Наприклад, Мессі, який ніколи не виступав в моїй команді, але грав проти мене. Завдяки йому я став кращим як тренер, оскільки готувався до матчів, в яких його потрібно зупинити. Коли я кажу "Мессі", то маю на увазі й інших прекрасних гравців, проти яких мені довелося грати", – сказав Моурінью в інтерв'ю EFE.

Нагадаємо, португальский фахівець упродовж 2010-13 років очолював мадридський Реал, який часто грав проти Барселони у Прімері та Лізі чемпіонів.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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