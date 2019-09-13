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Моуринью сделал неожиданный комплимент Месси

13 сентября 23:17 54 Читати українською
Моуринью сделал неожиданный комплимент Месси
Месси и Моуринью / Reuters

Португальский тренер поблагодарил звездного нападающего Барселоны, который часто ставал его соперником в еврокубках и чемпионате Испании.

"Я всегда говорю, что многим обязан своим игрокам и тем, кто не играл под моим руководством, но создавал мне проблемы.

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Например, Месси, который никогда не выступал в моей команде, но играл против меня. Благодаря ему я стал лучше как тренер, поскольку готовился к матчам, в которых его нужно остановить. Когда я говорю "Месси", то имею в виду и других прекрасных игроков, против которых мне пришлось играть", – сказал Моуринью в интервью EFE.

Напомним, португальский специалист на протяжении 2010-13 годов возглавлял мадридский Реал, который часто играл против Барселоны в Примере и Лиге чемпионов.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Жозе Моуринью Жозе Моуринью Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона
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