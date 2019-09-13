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Рашфорд назвав тренерські таланти Сульшера, яких немає у Моурінью

20:55 199 Читать на русском
Рашфорд назвав тренерські таланти Сульшера, яких немає у Моурінью
Сульшер і Рашфорд / Твіттер МЮ

Нападник Манчестер Юнайтед порівняв методи теперішнього і колишнього тренерів команди.

"Сульшер сильно відрізняється від Моурінью, і це очікувано, тому що перший грав у футбол, а другий – ні. За межами поля Сульшер краще розуміє гравців.

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Я не думаю, що це проблема Моурінью, тому що він, очевидно, топ-тренер, у нього є свої способи розуміння людей. Але я гадаю, коли тренер сам грав, вів схожий спосіб життя, він може трохи краще розуміти нас, футболістів", – цитує Рашфорда ВВС.

Нагадаємо, Уле Гуннар Сульшер змінив Жозе Моурінью на посаді головного тренера "червоних дияволів" у грудні 2018 року.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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