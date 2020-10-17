Моурінью знайшов причину, чому Венгер проігнорував португальця у своїй книзі – черговий словесний шедевр "Особливого"
Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью пояснив, чому Арсен Венгер вирішив не згадувати "Особливого" в автобіографічній книзі.
"Чому Венгер не написав про мене у своїй книзі? Тому що він мене ніколи не обігравав. Ви ж не будете робити спеціальну главу в своїй книзі, в якій розповісте про 12 або 14 програних матчів.
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Так чому ж він повинен писати про мене? Книга – це та річ, яка робить вас щасливішим, змушує пишатися. Я прекрасно розумію всю ситуацію", – сміючись відзначив Моурінью на прес-конференції.
Нагадаємо, Моурінью та Венгер були запеклими суперниками, коли Арсен тренував Арсенал, а Жозе – Челсі та Манчестер Юнайтед. Зазначимо, що "Особливий" трохи прибрехав, оскільки Венгер двічі обігрував команди Жозе – Челсі в Суперкубку Англії-2015 та Манчестер Юнайтед у сезоні 2016/17 в рамках АПЛ. При цьому, португалець аж 13 разів перемагав Арсена.
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