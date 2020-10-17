"Почему Венгер не написал обо мне в своей книге? Потому что он меня никогда не обыгрывал. Вы же не будете делать специальную главу в своей книге, в которой расскажете о 12 или 14 проигранных матчах.

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Так почему же он должен писать обо мне? Книга – это та вещь, которая делает вас счастливее, заставляет гордиться. Я прекрасно понимаю всю ситуацию", – смеясь отметил Моуринью на пресс-конференции.

Напомним, Моуринью и Венгер были заклятыми соперниками, когда Арсен тренировал Арсенал, а Жозе – Челси и Манчестер Юнайтед. Отметим, что "Особенный" немного приврал, поскольку Венгер дважды обыгрывал команды Жозе – Челси в Суперкубке Англии-2015 и Манчестер Юнайтед в сезоне 2016/17 в рамках АПЛ. При этом, португалец аж 13 раз побеждал Арсена.

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