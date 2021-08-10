Нападник Челсі Таммі Абрахам може перейти в Серію А. Клуби все узгодили, тепер слово футболіста.

Рома запропонувала Челсі 40 мільйонів євро за Абрахама, а англійський клуб відповів згодою, повідомляє Sky Sports.

Після приходу Томаса Тухеля молодий форвард міцно засів у запас Челсі. Трансфер Ромелу Лукаку взагалі ставить хрест на перспективах Таммі на Стамфорд Брідж.

На Абрахама також претендував Арсенал, однак Челсі хоче продати футболіста виключно в іноземний чемпіонат. Жозе Моурінью особисто зацікавлений у тому, щоб Таммі переїхав у Рому.

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