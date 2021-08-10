Нападающий Челси Тамми Абрахам может перейти в Серию А. Клубы все согласовали, теперь слово футболиста.

Рома предложила Челси 40 миллионов евро за Абрахама, а английский клуб ответил согласием, сообщает Sky Sports.

После прихода Томаса Тухеля молодой форвард прочно засел в запас Челси. Трансфер Ромелу Лукаку вообще ставит крест на перспективах Тамми на Стамфорд Бридж.

На Абрахама также претендовал Арсенал, однако Челси хочет продать футболиста исключительно в иностранный чемпионат. Жозе Моуринью лично заинтересован в том, чтобы Тамми переехал в Рому.

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