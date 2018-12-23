"Коноплянка і Ярмоленко – мрія кожного тренера". Чемпіонські правила життя Вісенте дель Боске

"Футбол 24" упорядкував головні цитати, що належать легендарному екс-наставнику "Реала" та збірної Іспанії. Дель Боске – єдиний тренер, якому вдалося здобути Лігу чемпіонів, Кубки Європи і світу. Сьогодні йому виповнилось 68.

Успіх без честі – це найбільша з невдач.

Завжди варто сумніватися в тому, що ти робиш, тому що сумніви мають позитивний вплив.

Заслуга в перемозі належить гравцям.

Старі перемоги не допоможуть виграти жоден із майбутніх матчів.

Футбол, як правило, карає тих, хто вважає себе занадто хорошим.

Життя футболістів надто коротке, щоб спочивати на лаврах.

Не можна бути самовпевненими.

Ми повинні турбуватися не тільки про футбол. Нам належить привнести у гру найкращі етичні цінності та пристойну поведінку.

Важко порівнювати цю команду з тією, яка виграла трофей у 2008 і 2012 роках. Багато великих іспанських футболістів того часу вже не грають за збірну. У кожного турніру – своя правда.

Що спадає на думку, коли чую "англійський футбол"? Думаю, англійського футболу більше не існує. Мені здається, справжнього англійського стилю більше немає. В АПЛ поєднуються різноманітні стилі. Прибуття гравців з-за кордону унеможливлює таке поняття як англійський футбол.

Щоб вигравати, ви повинні бути собою, але ви не можете існувати у вакуумі та дивитися лише всередину. Потрібно бути відкритим і брати свіжі ідеї з інших чемпіонатів.

Моду диктують ті, хто виграє. Якщо перемагають німці, то їх спосіб є найкращим, а іспанці чи французи повинні готувати свою відповідь.

Ви повинні знати, як поводитися у випадку перемоги і поразки, – щоб виглядати гідно.

У футболі все ваше майбутнє – це завтрашня гра.

Мода на авторитарне керівництво закінчилася. Зараз футбол уособлює життя, і ви не можете бути сердитим кожного дня.

Коноплянка і Ярмоленко – футболісти, якими не володіє жоден тренер світу. Сподіваюся, ми побачимося з вашою командою у Франції.

У команді необхідно мати хороші відносини – тоді колектив усе добре виконає.

Я не бачив різниці між гравцями з Каталонії і гравцями не з Каталонії, але завжди є люди, яких неможливо переконати.

Для всіх було б погано, якщо б у випадку відокремлення Каталонії іспанська ліга втратила каталонські команди. Але у збірній про це ніхто не думає і не говорить. Ми всі однакові: каталонці, галісійці...

Свист на адресу Піке тільки об'єднує команду ще більше.

З партнерами по команді Касільяс поводився добре, коректно, але з членами тренерського штабу – так собі. Коли я розсилав футболістам повідомлення про свій відхід зі збірної, то написав усім, крім Ікера.

Для мене зрозуміло, кого я хочу бачити своїм наступником у збірній Іспанії. Однак про це я нікому не казав.

У нас була ідея запросити Мессі у збірну Іспанії, однак він був незламним та відмовився. Ми не можемо зараз вдавати, що цього не було.

Мессі мені подобається більше, ніж Роналду, тому що його футбол схожий на вуличний.

Я ніколи не бачив слабкої гри у виконанні Мессі.

Роналду – найкращий гравець в історії "Реала" з огляду на ті рекорди, які він встановив, хоча ніколи не можна принижувати інших футболістів.

Неймар – художник, Ла Ліга потребує таких футболістів.

Авіакатастрофа "Шапекоенсе" – надзвичайно трагічна подія. На жаль, жоден клуб не застрахований від такої ситуації.

Не думав, що Луїс Енріке і Зідан стануть тренерами. Але вони довели, що є відмінними фахівцями. Вони поводяться по-різному, але обидва виконали чудову роботу.

У футболі є багато цінних речей, наприклад, колективний дух. Це фантастична гра!

Футбол – це наша професія, наше життя, і ми повинні хоча б трохи про нього піклуватися.

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