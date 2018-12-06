Моурінью: Я тренер Манчестер Юнайтед, але не знаю, як впоратися з панікою, коли м'яч біля наших воріт

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью поділився враженнями від матчу 15-го туру АПЛ проти лондонського Арсенала.

"Ми забили чотири голи, а матч завершився нічиєю 2:2! Ми, як завжди, допускали помилки і платили за них. Сьогодні все було, в принципі, як і зазвичай, але ми показали характер. Гравці готові виходити і битися, команді потрібно віддати належне.

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Вона була на межі, дуже втомилася. Деякі гравці не грали весь сезон, Кріс Смоллінг грав в непростих умовах, але Арсенал виявляв небезпеку тільки тоді, коли ми втрачали м'яч в небезпечних зонах. Це була гра з душею і серцем, хлопці все віддавали за футболку клубу. Але з лавки все одно відчувалася невелика паніка, коли м'яч доходив до нашої оборонної зони. Як позбутися цієї паніки? Я не знаю. Я тренер Манчестер Юнайтед, але не знаю відповідь на це питання.

У матчах ми завжди створюємо перший момент. Але скільки разів ми його реалізовували, щоб відштовхнутися від цього? Дуже, дуже рідко. Але я задоволений хлопцями.

Характер був на рівні Манчестер Юнайтед, але нам не вистачило інших якостей. Я не згоден з людьми, які порівнюють нашу команду з Манчестер Юнайтед часів Роя Кіна, Руда ван Ністельроя, Неманьї Відіча. Дайте нам час. Я задоволений характером команди, але ми не в формі і нестабільні", – цитує Моурінью ВВС.

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