Моурінью вважає, що Манчестер Юнайтед ще не став командою

Керманич Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью розповів про підготовку "червоних дияволів" до старту нового сезону після спарингу проти Сан-Хосе (0:0).

"Загалом це було чергове тренування. Нас наразі не можна назвати командою. Зараз ми – це група гравців із різних команд. Хтось із основи, хтось із молодіжки, хтось повернувся з оренди, юніори тощо. Поки в нас немає команди, щоб грати краще.

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Це важко, коли відсутні десять гравців основи. Та ми намагаємося знаходити мотивацію, хоча це й нелегко. Ситуація є дивною, тому мотивація полягає в тому, щоб якомога краще тренуватися, отримувати ігрову практику, а молодь мала можливість розвиватися", – цитує Моурінью офіційний сайт МЮ.

Відзначимо, що "червоні дияволи" зараз перебувають в американському турне. Вже 26 липня Манчестер Юнайтед зіграє проти Мілана в рамках Міжнародного кубку чемпіонів.