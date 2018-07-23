Моуринью считает, что Манчестер Юнайтед еще не стал командой

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью рассказал о подготовке "красных дьяволов" к старту нового сезона после спарринга против Сан-Хосе (0:0).

"В целом это было очередная тренировка. Нас пока нельзя назвать командой. Сейчас мы – это группа игроков из разных команд. Кто-то из основы, кто-то из молодежки, кто-то вернулся из аренды, юниоры и тому подобное. Пока у нас нет команды, чтобы играть лучше.

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Это трудно, когда отсутствуют десять игроков основы. Но мы стараемся находить мотивацию, хотя это и нелегко. Ситуация является странной, поэтому мотивация заключается в том, чтобы как можно лучше тренироваться, получать игровую практику, а молодежь имела возможность развиваться", – цитирует Моуринью официальный сайт МЮ.

Отметим, что "красные дьяволы" сейчас находятся в американском турне. Уже 26 июля Манчестер Юнайтед сыграет против Милана в рамках Международного кубка чемпионов.