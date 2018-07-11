Моурінью: Сюрпризи на ЧС-2018 були скоріше негативні, ніж позитивні

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью розповів про головні сюрпризи чемпіонату світу-2018.

"Я б сказав, що сюрпризи на цьому чемпіонаті світу були скоріше негативні, ніж позитивні.

ЧС-2018: ТОП-10 гравців, які стали відкриттям Мундіалю

Так, я не очікував, що Хорватія пройде в півфінал, але знав, що у них сильна збірна. Чи очікував побачити в 1/2 фіналу Францію, Бельгію і Англію? Взагалі-то, так, великого сюрпризу тут не вийшло. Але всі чекали більшого від інших великих команд.

Аргентинці можуть сказати, що вони хоча б програли французам, а не комусь ще. Бразильці можуть сказати, що вони програли не просто Бельгії, а золотому поколінню, найкращим футболістам цієї країни за останні 25 років.

Але Іспанія, Німеччина, Португалія... Озираючись назад, ці команди напевно задаються питанням, чому ж так сталося, що вони так рано поїхали додому", – сказав Моурінью в інтерв'ю RT.

ЧС-2018: названі несподівані причини фіаско Німеччини – DFB підготував крутий план змін